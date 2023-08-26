Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.

Про це повідомила міністр оборони Латвії Інара Мурніеце.

Вона зауважила, що Україна успішно воює та повертає собі окуповані території. За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги у війні проти Росії.

Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий вертоліт Мі-17, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.