Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.
Про це повідомила міністр оборони Латвії Інара Мурніеце.
Вона зауважила, що Україна успішно воює та повертає собі окуповані території. За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги у війні проти Росії.
Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий вертоліт Мі-17, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.
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Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.
Про це повідомила міністр оборони Латвії Інара Мурніеце.
Вона зауважила, що Україна успішно воює та повертає собі окуповані території. За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги у війні проти Росії.
Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий вертоліт Мі-17, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.