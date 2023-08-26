У Миколаєві водолази знайшли тіло потонулого підлітка , який зник вчора на пляжі біля Бузького лиману.

Як повідомили у ДСНС України у Миколаївській області, тіло хлопчика виявили о12:55.

Нагадаємо, він зник вчора ввечері. В повідомленні йшлося про те, що він потонув в акваторії Бузького лиману. Пошукові роботи тривали до вечора. Сьогодні вранці водолази відновили пошуки зниклого.

«Пообіді тіло виявлено на відстані близько 30 метрів від берега. Водолази дістали його з води та транспортували на берег», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Первомайську, що на Миколаївщині, на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.