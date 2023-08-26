ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ, серед яких відомий льотчик «Juice».

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, 25 серпня на Житомирщині під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39.

В результаті трагедії загинули три пілоти Повітряних сил.

Повітряники підтвердили загибель відомого пілота 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «Juice». Причини катастрофи встановлюються.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що у березні 2022 року літак миколаївської 299-ї бригади штурмової авіації Олександр Щербаков направив підбитий літак, яким керував, до колони російської техніки. Льотчик героїчно загинув, протаранивши колону та знищивши окупантів.