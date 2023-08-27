У Польщі ввечері 25 серпня хакери зламали систему управління поїздами. Невідомі пускали по залізничних частотах сигнали про аварійну зупинку та гімн РФ.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza.

Журналісти зазначають, що у районі міста Щецин близько 21:00 почали передавати тривогу — звук було чутно як у поїздах, так і на постах. Сигнал зупинив 2 поїзди, а вже близько 22:00 у радіотелефонах зазвучав гімн РФ.

Речниця польської залізниці підтвердила представникам ЗМІ, що сталася хакерська атака. За її словами, до 23:30 було примусово зупинено понад 20 потягів, залізничний рух у районі Щецина відновили близької 02:00.

Раніше повідомлялося, що Польща та Литва розглядають можливість закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю, в тому числі й залізничні, якщо провокації режиму Лукашенка триватимуть.