Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Вчора в небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – «Juice». Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!», — зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16.

«І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки», — сказав він.

Нагадаємо, що ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ, серед яких відомий льотчик «Juice».