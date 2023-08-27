Одна людина загинула і 57 дістали поранення внаслідок двох вибухів 26 серпня на заправці зрідженого газу в румунському місті Креведія поблизу столиці Бухареста.

Про це пише Reuters.

За даними урядової служби екстреного реагування (IGSU), після першого вибуху вогонь поширився на два паливні баки та сусідній будинок, що змусило владу евакуювати всіх у радіусі 700 метрів. Рух на головній дорозі поблизу було заблоковано.

Після другого вибуху постраждали 26 пожежників. На ранок неділі пожежу було ліквідовано, розслідування взяла на себе генеральна прокуратура.

Більшість поранених — представники рятувальних служб. За даними уряду, вісім людей було інтубовано після тяжких опіків.

Заступник міністра внутрішніх справ Раєд Арафат заявив, що заправна станція не мала дозволу на роботу.

Нагадаємо, нещодавно лісові пожежі у Греції вже забрали життя 20 людей. У столиці Греції Афінах довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням.

Раніше через лісові пожежі на гавайському острові Мауї загинули щонайменше 80 людей.