Слідчий комітет Росії у неділю, 27 серпня, підтвердив смерть власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області РФ.

Слідчий комітет про це повідомляє на офіційному сайті.

Слідчі повідомили, що сьогодні, 27 серпня, упізнання загиблих під час аварії літака у тверській області було завершено. Серед загиблих є голова та засновник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин, а також його «права рука» командир найманців Дмитро Уткін.

«За результатами проведення молекулярно-генетичних експертиз особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі», — розповіла керівниця управління взаємодії зі ЗМІ СК РФ Світлана Петренко.

Нагадаємо, що 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євген Пригожин.

Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.