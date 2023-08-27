Російсько-окупаційні війська вдень, 27 серпня, обстріляли село Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна — постраждала.

Про це повідомили в обласному управлінні прокуратури.

Внаслідок атаки одна жінка отримала травми, несумісні із життям. Ще одна людина постраждала — її госпіталізували.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня, армія країни-терориста вбила у Херсонській області одну людину, ще четверо дістали тяжкі поранення внаслідок російських обстрілів.

Нещодавно внаслідок обстрілів Херсонщини загинув тракторист.

Крім того, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина.