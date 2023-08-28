Грузинська влада все ж пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, що були примусово вивезені окупаційною російською владою до РФ.
Про це повідомляє «Нова газета Європа» з посиланням на організацію Unmode, що допомагає херсонським ув'язненим.
За даними видання, зараз правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.
Колишні українські в'язні, насильно вивезені російськими військовими з Херсона, тиждень до цього жили у Верхньому Ларсі між Росією та Грузією.
Нагадаємо, з тимчасово окупованої території повернуто ще одну дитину. 14-річний хлопчик Іван жив разом із бабусею на окупованій території Херсонщини. Після її смерті, хлопця мали оформити у дитбудинок.
Раніше, 25 серпня, Україні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.
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Грузинська влада все ж пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, що були примусово вивезені окупаційною російською владою до РФ.
Про це повідомляє «Нова газета Європа» з посиланням на організацію Unmode, що допомагає херсонським ув'язненим.
За даними видання, зараз правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.
Колишні українські в'язні, насильно вивезені російськими військовими з Херсона, тиждень до цього жили у Верхньому Ларсі між Росією та Грузією.
Нагадаємо, з тимчасово окупованої території повернуто ще одну дитину. 14-річний хлопчик Іван жив разом із бабусею на окупованій території Херсонщини. Після її смерті, хлопця мали оформити у дитбудинок.
Раніше, 25 серпня, Україні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.