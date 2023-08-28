Сума збитків завданих росіянами довкіллю за рік зросла у 5 разів, досягнувши 2 трильйони гривень.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Міністр підкреслює, що сума збитків зростає щодня і сума у 2 трильйони гривень є далеко не остаточною.

Так, у травні 2022 року після вигнання окупантів з Київщини міністерством були озвучені перші цифри після повномасштабного вторгнення — 13,2 мільярдів гривень.

У серпні 2022 року сума збитків становила 385 млрд грн. Вже у грудні того ж року після деокупація Харківщини, звільнення Херсону майже 1,5 трильйона гривень збитків довкіллю.

«Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували збитки довкіллю внаслідок удару по Миколаївській ОВА. Так, кількість збитків завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради складає 328,7 мільйонів гривень.