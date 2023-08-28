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За минулу добу, 27 серпня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли територію Очаківської громади.

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Як відомо, армія РФ завдала удар з артилерії по акваторії громади о 13:43. За даними ОВА, постраждалих та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.

У той час, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ. Тоді поранення отримало троє людей.

23 серпня через удар було пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку, також сталося займання сухої трави.

Також, нещодавно Протиповітряна оборона Збройних сил України збила два ворожі безпілотники на Миколаївщині.