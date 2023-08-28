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У неділю, 27 серпня, російська армія обстріляла парк поблизу Херсона та житлові будинки в інших населених пунктах області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, від обстрілів загинула одна людина, ще двох було поранено.

Загалом армія країни-терориста обстріляла область 69 разів. У той час по Херсону було випущено 39 ворожих снарядів.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська обстрілюють Херсонську область щодня. Так, 26 серпня армія країни-терориста вбила у Херсонській області одну людину, ще четверо дістали тяжкі поранення внаслідок російських обстрілів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Херсонщини загинув таркторист.

Також російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.

Крім того, вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина.