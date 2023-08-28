В ніч на 28 серпня, Повітряні сили Збройних сил України ліквідували дві крилаті ракети «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що уночі російська армія атакувала Україну ракетами морського та повітряного базування.

Зокрема, чотири крилаті ракети «Калібр» ворог випустив з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Крім того, окупанти застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59, випустивши їх із двох літаків Су-34 у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору тимчасово захопленої частини Херсонської області.

Варто додати, що авіація Повітряних Сил минулої доби завдала понад 10 авіаударів по окупантах.

Нещодавно, протиповітряна оборона Збройних сил України збила два ворожі безпілотники на Миколаївщині.