



Вночі, 28 серпня на автодорозі «Дніпро – Миколаїв» у районі Новобузької територіальної громади Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП водій загинув, його затисло понівеченими елементами кабіни.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, 28 серпня о 01:30 на місце направили відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Стало відомо, що водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся в кювет.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання розблокували тіло загиблого.

Нагадаємо, 25 серпня, на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.

До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.