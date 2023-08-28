Російські окупанти заявили про атаку безпілотників і ракети на Крим та наголосили, що всі повітряні цілі збили.

Про це повідомили у Міноборони РФ і так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

«В районі 10:30 припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу. Два безпілотних літальних апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Республіки Крим», — сказали в Міноборони.

Колаборант Сергій Аксьонов уточнив, що це сталося на півночі та заході тимчасово окупованого Криму.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що в районі 11:30 Україна запустила по півострову крилату ракету, яку нібито знищили в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Також, сьогодні, 28 серпня, мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який рухався у напрямку до Москви.