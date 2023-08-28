Державне бюро розслідувань наразі перевіряє три версії смертельного зіткнення навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня.

Про це заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Слідство розглядає такі версії: технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення при організації здійснення польотів.

За словами радниці, щоб довести одну з версій, треба провести ряд експертиз, які потребують часу. Йдеться про судово-медичні експертизи, розшифровку «чорних скриньок» літаків, комплексну судово-авіаційну експертизу.

Тетяна Сапьян наголосила, що поки це лише версії, які потребують доведення. Рішення щодо можливої перевірки навчально-бойових літаків L-39 має ухвалювати Командування ПС ЗСУ.

Фахівці командування, а також Генштабу ЗСУ будуть залучатися до розслідування. ДБР обіцяє провести ретельну перевірку, щоб встановити всі причини трагедії.

Тетяна Сапьян повідомила, що, за останніми даними слідства, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків під час маневру розвороту.

— «Встановимо винних, винні понесуть відповідальність. І сподіваємося, що таких прикрих авіакатастроф не буде», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше у Повітряних Силах розкрили імена трьох загиблих пілотів. Так, унаслідок авіакатастрофи 25 серпня у Житомирській області, окрім відомого льотчика на позивний Джус, загинули ще два бійці: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.