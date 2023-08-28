Вночі 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту у селищі Гоголеве Полтавської області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Спершу повідомлялося про 2 загиблих і двох поранених. Однак згодом повідомили про 5 постраждалих з яких троє загиблих.

«Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару. Знайшли тіло ще однієї людини», — розповів Дмитро Лунін.

Зазначимо, що постраждалі працювали в нічну зміну. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.