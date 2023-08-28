У Первомайську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне поводження із вибуховими боєприпасами та погрози сусідці вбити її сина.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Зазначається, що раніше між жінкою та її 44-річним сусідом були конфлікти.

П'яний чоловік прийшов до будинку жінки, де перебував 23-річний син сусідки та між ними виник словесний конфлікт.

Під час інциденту підозрюваний дістав із сумки гранату, якою погрожував підірвати молодика разом із собою. Згодом чоловік заспокоївся та пішов із подвір’я сусідів.

За місцем проживання зловмисника слідчі провели обшук, під час якого виявили та вилучили гранату, яку направили на експертне дослідження.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.

Нещодавно, слідчі затримали мешканця Кривоозерської територіальної громади, який намагався вбити свою співмешканку.

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