Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.

Про це повідомляє радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника.

За його словами, в Україні помічали тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.

Відомо, що комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.

Ярослав Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ».

Варто зазначити, РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Техніка призначена для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання.

Раніше повідомлось, в ніч на 28 серпня, ЗСУ ліквідували дві крилаті ракети «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.