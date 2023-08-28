Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.
Про це повідомляє радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника.
За його словами, в Україні помічали тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.
Відомо, що комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.
Ярослав Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ».
Варто зазначити, РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Техніка призначена для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання.
Раніше повідомлось, в ніч на 28 серпня, ЗСУ ліквідували дві крилаті ракети «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.
Про це повідомляє радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника.
За його словами, в Україні помічали тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.
Відомо, що комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.
Ярослав Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ».
Варто зазначити, РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Техніка призначена для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання.
Раніше повідомлось, в ніч на 28 серпня, ЗСУ ліквідували дві крилаті ракети «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.