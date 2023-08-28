Українські воїни влучно уразили мобільну берегову радіолокаційну станцію РФ загоризонтного виявлення «Прєдєл-Е».
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що вартість техніки понад 200 мільйонів доларів.
«Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Прєдєл-Е» — саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім в режимі «цілком таємно» спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Українські воїни влучно уразили мобільну берегову радіолокаційну станцію РФ загоризонтного виявлення «Прєдєл-Е».
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що вартість техніки понад 200 мільйонів доларів.
«Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Прєдєл-Е» — саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім в режимі «цілком таємно» спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога.