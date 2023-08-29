У Челябінській області Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-8, усі люди на борту загинули.
Про це повідомляють росЗМІ.
Стало відомо, що гелікоптер Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудне у Челябінській області. Поруч розташована траса М5 та військовий аеродром Шагол.
За інформацією росЗМІ, це був навчально-тренувальний політ. На борту перебували двоє курсантів та пілот-інструктор.
«Троє людей загинули внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 у передмісті Челябінська», — йдеться у повідомленні.
Крім того, попередньою причиною падіння гелікоптера Мі-8 — погана видимість. Борт міг зачепитися за високовольтні дроти, після чого впав на землю.
Раніше, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.
Також нагадаємо, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Раніше, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Також в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
У Челябінській області Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-8, усі люди на борту загинули.
Про це повідомляють росЗМІ.
Стало відомо, що гелікоптер Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудне у Челябінській області. Поруч розташована траса М5 та військовий аеродром Шагол.
За інформацією росЗМІ, це був навчально-тренувальний політ. На борту перебували двоє курсантів та пілот-інструктор.
«Троє людей загинули внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 у передмісті Челябінська», — йдеться у повідомленні.
Крім того, попередньою причиною падіння гелікоптера Мі-8 — погана видимість. Борт міг зачепитися за високовольтні дроти, після чого впав на землю.
Раніше, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.
Також нагадаємо, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.
Раніше, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
Нещодавно видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
Також в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.