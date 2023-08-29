У Челябінській області Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-8, усі люди на борту загинули.

Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що гелікоптер Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудне у Челябінській області. Поруч розташована траса М5 та військовий аеродром Шагол.

За інформацією росЗМІ, це був навчально-тренувальний політ. На борту перебували двоє курсантів та пілот-інструктор.

«Троє людей загинули внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 у передмісті Челябінська», — йдеться у повідомленні.

Крім того, попередньою причиною падіння гелікоптера Мі-8 — погана видимість. Борт міг зачепитися за високовольтні дроти, після чого впав на землю.

Раніше, на Москву здійснено чергову атаку нібито за допомогою безпілотного літального апарату.