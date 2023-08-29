Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої, що у Донецькій області, до російського Челябінська.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова йде про школярів. Дітей окупанти вирішили вивозити у Челябінськ, який знаходиться більше ніж за 2 тисячі кілометрів від Ясинуватої.

За даними ЦНС, ціль такої «евакуації» — подальша асиміляція дітей, їх вивозять без батьків, але під наглядом «кураторів». При цьому батьки можуть «виїхати за бажанням».

Як повідомив мер Ясинуватої Дмитро Шевченко, частина школярів розпочне навчання у новому навчальному році у Челябінську.

Раніше повідомлялося, що Росія під виглядом «оздоровлення» вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.