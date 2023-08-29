На Херсонщині через російську вибухівку загинув аграрій.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що інцидент стався у районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи та наїхав на російську міну.
Внаслідок вибуху тракторист загинув.
«Чимало полів Херсонщини — заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.
На Херсонщині через російську вибухівку загинув аграрій.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що інцидент стався у районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи та наїхав на російську міну.
Внаслідок вибуху тракторист загинув.
«Чимало полів Херсонщини — заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.