Російські військові 2 грудня обстріляли Тягинку в Херсонській області, поранено місцеву мешканку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька. Окупанти атакували населений пункт близько 16:15. До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській та Очаківській громаді.
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Російські військові 2 грудня обстріляли Тягинку в Херсонській області, поранено місцеву мешканку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждала місцева жителька. Окупанти атакували населений пункт близько 16:15. До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 1 грудня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській та Очаківській громаді.