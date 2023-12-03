У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, росіяни ліплять на двері мешканців квартири папірець, що житло визнане «безхазяйним» і вимагають підтвердити право власності.
«Якщо власники не приходять — квартиру віддають окупантам, гастрольорам чи місцевим зрадникам. Якщо власники приходять, то їхні дані беруть на облік, і заспокоюють, що все в порядку. Але за півроку історія повторюється», — розповів Іван Федоров.
За словами мера міста, навіть якщо люди скаржаться на злочинні дії росіян, немає жодної реакції.
Нагадаємо, що 12 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.
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У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, росіяни ліплять на двері мешканців квартири папірець, що житло визнане «безхазяйним» і вимагають підтвердити право власності.
«Якщо власники не приходять — квартиру віддають окупантам, гастрольорам чи місцевим зрадникам. Якщо власники приходять, то їхні дані беруть на облік, і заспокоюють, що все в порядку. Але за півроку історія повторюється», — розповів Іван Федоров.
За словами мера міста, навіть якщо люди скаржаться на злочинні дії росіян, немає жодної реакції.
Нагадаємо, що 12 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.