Російська армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна», — йдеться в повідомленні.

Попередньо, відомо про одну постраждалу особу. Інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, що протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки двоє людей загинули та ще вісім поранених.