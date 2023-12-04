Російська армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, відомо про одну постраждалу особу. Інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо, що протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки двоє людей загинули та ще вісім поранених.
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Російська армія атакувала дитячий садок у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, відомо про одну постраждалу особу. Інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо, що протягом неділі росіяни 117 разів обстріляли Херсонщину. В результаті атаки двоє людей загинули та ще вісім поранених.