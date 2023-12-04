В період з 27 листопада по 3 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 95 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

«Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 44 дівчинки та 51 хлопчик.З найменшою вагою 2120 г народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 1», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.