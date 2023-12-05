Суд визнав винними двох жителів Баштанського району, які заподіяли небезпечні для життя тілесні ушкодження своїм знайомим (частина 1 статті 121 КК України).

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

У судовому засіданні доведено, що у серпні 2022 року житель міста Новий Буг, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки, наніс численні удари палкою по голові, тулубу та іншим частинам тіла своєму родичу, в результаті чого потерпілого у важкому стані доставлено до лікарні та надано невідкладну медичну допомогу.

Також судом встановлено, що у червні 2023 року житель Баштанки, на ґрунті тривалих неприязних відносин, застосувавши ніж, наніс множинні рани тіла своєму знайомому у зв’язку з чим потерпілого з інтенсивною кровотечою доставлено до лікарні та негайно прооперовано.

Стороною обвинувачення провину чоловіків доведено в повному обсязі завдяки достатній доказовій базі.

Відтак, вироками суду кожному обвинуваченому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вироки ще не набрали законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, суд відправив на 7 років до в’язниці миколаївця, який зґвалтував 12-річну дівчинку біля «Сотки».