Щонайменше 85 мирних жителів загинули в штаті Кадуна на північному заході Нігерії внаслідок удару безпілотника нігерійської армії під час мусульманського релігійного святкування.
Про це пише Укрінформ.
Подія сталася ще в неділю ввечері, проте місцеве управління з надзвичайних ситуацій повідомило лише сьогодні.
«Північно-Західне зональне управління отримало від місцевої влади інформацію про те, що на даний момент поховано 85 тіл загиблих, а пошуки все ще тривають. Варто зазначити, що серед загиблих є діти, жінки і люди похилого віку», — йдеться в заяві Національного агентства з управління в надзвичайних ситуаціях у федеральній столиці Абуджі.
За словами губернатора штату Уба Сані, цивільні були «помилково вбиті» військовим безпілотником, «націленим на терористів і бандитів», і чиновник наказав провести розслідування «трагічного інциденту».
Міністерство оборони Нігерії назвало операцію «безглуздою трагедією».
Речник Міністерства оборони генерал-майор Едвард Буба у своїй заяві у вівторок сказав, що авіаудар був здійснений на основі достовірних розвідувальних даних про присутність «терористів» у цьому районі.
Державний чиновник Самуель Арува заявив, що згідно з поясненням армійського офіцера «нігерійська армія виконувала рутинну місію проти терористів, але ненавмисно зачепила членів громади».
Президент Нігерії Бола Тінубу у вівторок закликав до ретельного розслідування атаки військового безпілотника.
Нагадаємо, в 2018 році у Нігерії в рамках придушення злочинності у штаті Замфара поліцейські вбили понад 100 людей.
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Щонайменше 85 мирних жителів загинули в штаті Кадуна на північному заході Нігерії внаслідок удару безпілотника нігерійської армії під час мусульманського релігійного святкування.
Про це пише Укрінформ.
Подія сталася ще в неділю ввечері, проте місцеве управління з надзвичайних ситуацій повідомило лише сьогодні.
«Північно-Західне зональне управління отримало від місцевої влади інформацію про те, що на даний момент поховано 85 тіл загиблих, а пошуки все ще тривають. Варто зазначити, що серед загиблих є діти, жінки і люди похилого віку», — йдеться в заяві Національного агентства з управління в надзвичайних ситуаціях у федеральній столиці Абуджі.
За словами губернатора штату Уба Сані, цивільні були «помилково вбиті» військовим безпілотником, «націленим на терористів і бандитів», і чиновник наказав провести розслідування «трагічного інциденту».
Міністерство оборони Нігерії назвало операцію «безглуздою трагедією».
Речник Міністерства оборони генерал-майор Едвард Буба у своїй заяві у вівторок сказав, що авіаудар був здійснений на основі достовірних розвідувальних даних про присутність «терористів» у цьому районі.
Державний чиновник Самуель Арува заявив, що згідно з поясненням армійського офіцера «нігерійська армія виконувала рутинну місію проти терористів, але ненавмисно зачепила членів громади».
Президент Нігерії Бола Тінубу у вівторок закликав до ретельного розслідування атаки військового безпілотника.
Нагадаємо, в 2018 році у Нігерії в рамках придушення злочинності у штаті Замфара поліцейські вбили понад 100 людей.