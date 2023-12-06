Щонайменше 85 мирних жителів загинули в штаті Кадуна на північному заході Нігерії внаслідок удару безпілотника нігерійської армії під час мусульманського релігійного святкування.

Про це пише Укрінформ.

Подія сталася ще в неділю ввечері, проте місцеве управління з надзвичайних ситуацій повідомило лише сьогодні.

«Північно-Західне зональне управління отримало від місцевої влади інформацію про те, що на даний момент поховано 85 тіл загиблих, а пошуки все ще тривають. Варто зазначити, що серед загиблих є діти, жінки і люди похилого віку», — йдеться в заяві Національного агентства з управління в надзвичайних ситуаціях у федеральній столиці Абуджі.

За словами губернатора штату Уба Сані, цивільні були «помилково вбиті» військовим безпілотником, «націленим на терористів і бандитів», і чиновник наказав провести розслідування «трагічного інциденту».

Міністерство оборони Нігерії назвало операцію «безглуздою трагедією».

Речник Міністерства оборони генерал-майор Едвард Буба у своїй заяві у вівторок сказав, що авіаудар був здійснений на основі достовірних розвідувальних даних про присутність «терористів» у цьому районі.

Державний чиновник Самуель Арува заявив, що згідно з поясненням армійського офіцера «нігерійська армія виконувала рутинну місію проти терористів, але ненавмисно зачепила членів громади».

Президент Нігерії Бола Тінубу у вівторок закликав до ретельного розслідування атаки військового безпілотника.

Нагадаємо, в 2018 році у Нігерії в рамках придушення злочинності у штаті Замфара поліцейські вбили понад 100 людей.