Миколаївський зоопарк повідомив, що через недобросовісного постачальника, який виграв тендер на закупівлю кормів, голодують тварини.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці зоопарку.
У зоопарку розповіли, що фізична особа-підприємець Ростислав Волков, зареєстрований у Харкові, недопоставив установі 14 тонн гарбузів. Оскільки договір укладений, зоопарк, згідно з законодавством, вже не може обрати іншого постачальника.
«Миколаївський зоопарк звертається до недобросовісних постачальників! Якщо ви берете участь у тендері на постачання продуктів харчування і привозите товар здалеку, з інших областей України, і не можете вчасно доставити замовленні згідно договору продукти через складні погодні умови або інші обставини, то краще взагалі не приймайте участі у тендері! Через вашу халатність страждають невинні тварини, які не отримують вчасно корми та не розуміють ваших проблем», — зазначили в зоопарку.
Там додали, що неодноразові звернення до постачальника залишились без відповіді.
«Шановний пане Ростиславе, якщо взяли участь у тендері та виграли його, то, будь-ласка, дотримуйтесь чинного законодавства та дотримуйтесь термінів постачання! Через вас голодують тварини!!!», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у серпні цього року зоопарк уклав договір з Ростиславом Волковим на постачання гарбузів, динь та кавунів для тварин. Загальна сума контракту складає 450 тисяч 974 гривень.
Також у жовтні цей же підприємець виграв тендер на закупівлю гороху та картоплі на 2024 рік. Сума договору — 387 тисяч 966 гривень.
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Миколаївський зоопарк повідомив, що через недобросовісного постачальника, який виграв тендер на закупівлю кормів, голодують тварини.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці зоопарку.
У зоопарку розповіли, що фізична особа-підприємець Ростислав Волков, зареєстрований у Харкові, недопоставив установі 14 тонн гарбузів. Оскільки договір укладений, зоопарк, згідно з законодавством, вже не може обрати іншого постачальника.
«Миколаївський зоопарк звертається до недобросовісних постачальників! Якщо ви берете участь у тендері на постачання продуктів харчування і привозите товар здалеку, з інших областей України, і не можете вчасно доставити замовленні згідно договору продукти через складні погодні умови або інші обставини, то краще взагалі не приймайте участі у тендері! Через вашу халатність страждають невинні тварини, які не отримують вчасно корми та не розуміють ваших проблем», — зазначили в зоопарку.
Там додали, що неодноразові звернення до постачальника залишились без відповіді.
«Шановний пане Ростиславе, якщо взяли участь у тендері та виграли його, то, будь-ласка, дотримуйтесь чинного законодавства та дотримуйтесь термінів постачання! Через вас голодують тварини!!!», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у серпні цього року зоопарк уклав договір з Ростиславом Волковим на постачання гарбузів, динь та кавунів для тварин. Загальна сума контракту складає 450 тисяч 974 гривень.
Також у жовтні цей же підприємець виграв тендер на закупівлю гороху та картоплі на 2024 рік. Сума договору — 387 тисяч 966 гривень.