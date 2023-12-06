У Полтаві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. З харчовим отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Студенти потрапили до лікарні в ніч на 6 грудня. За словами начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Зокрема, вони перевіряють їдальню.

«Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці після спалаху вірусного гепатиту А госпіталізували 141 пацієнта. Через спалах хвороби школярів переводять на онлайн-навчання.

У листопаді на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.