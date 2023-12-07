На Багамах на 44-річну жінку під час медового місяця напала акула. Травми виявилися несумісними із життям.

Про це пише «УП. Життя».

Трагедія сталася, коли жінка займалася серфінгом неподалік п’ятизіркового готелю, де вона відпочивала разом зі своїм чоловіком.

Пара напередодні одружилася. Для відпочинку молодята обрали курорт Sandals Royal Bahamian на багамському острові Нью-Провіденс.

Свідком нападу акули на пару став оператор гідроцикла, який у той час був на пляжі. Він розповів, що бачив, як акула завдовжки більше 4 метрів (близько 14 футів) тягнула дошку для серфінгу під воду. Він додав, що чув крики чоловіка про допомогу.

— Це було справжнє божевілля, бо перед цим я бачив, як ця пара відпливала від берега, сміялася і розмовляла. Вони тільки одружилися напередодні, — сказав він.

Рятувальник, який був поруч місця трагедії, вирушив на човні, щоб забрати потерпілу та її чоловіка.

За словами очевидців, на дошці для веслування була кров, а навколо неї плавала акула.

— Постраждалій провели серцево-легеневу реанімацію, однак вона отримала смертельні травми верхньої частини правої кінцівки і стегна, — розповіла сержантка Дезіре Фергюсон з Королівської поліції Багамських островів.

У заяві курорту Sandals йдеться: «Ми глибоко засмучені трагічною смертю гості під час катання на дошці для серфінгу майже за милю від берега».

Нагадаємо, кілька років тому у Єгипті на українських туристів напала акула.