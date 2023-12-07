Парламент Данії прийняв законопроєкт, який забороняє спалювати примірники Корану в громадських місцях.
Створили документ через протести в мусульманських країнах щодо осквернення священної книги ісламу, повідомляє Reuters.
Відомо, що заборону підтримали 94 депутати. Проти проголосували 77 парламентарів. Оновлений закон набуде чинності 14 грудня.
У серпні уряд Данії підготував законопроєкт, який заборонить спалювання примірників Корану та інших релігійних книг, наприклад, Біблії чи Тори. Для цього у законі планують розширити уже чинний розділ, який, серед іншого, забороняє спалювати прапори інших держав. Порушників планують карати штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.
Так, критики цього рішення у Швеції та Данії стверджують, що будь-які обмеження на критику релігії, включно зі спаленням Корану, підривають ліберальні свободи.
Центристський уряд Данії стверджував, що нові правила матимуть лише незначний вплив на свободу слова і що критика релігії іншими способами залишиться законною.
Нагадаємо, що син так званого глави Чечні Рамзана Кадирова Адам побив у СІЗО чоловіка, якого звинуватили у спаленні Корану.
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Парламент Данії прийняв законопроєкт, який забороняє спалювати примірники Корану в громадських місцях.
Створили документ через протести в мусульманських країнах щодо осквернення священної книги ісламу, повідомляє Reuters.
Відомо, що заборону підтримали 94 депутати. Проти проголосували 77 парламентарів. Оновлений закон набуде чинності 14 грудня.
У серпні уряд Данії підготував законопроєкт, який заборонить спалювання примірників Корану та інших релігійних книг, наприклад, Біблії чи Тори. Для цього у законі планують розширити уже чинний розділ, який, серед іншого, забороняє спалювати прапори інших держав. Порушників планують карати штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.
Так, критики цього рішення у Швеції та Данії стверджують, що будь-які обмеження на критику релігії, включно зі спаленням Корану, підривають ліберальні свободи.
Центристський уряд Данії стверджував, що нові правила матимуть лише незначний вплив на свободу слова і що критика релігії іншими способами залишиться законною.
Нагадаємо, що син так званого глави Чечні Рамзана Кадирова Адам побив у СІЗО чоловіка, якого звинуватили у спаленні Корану.