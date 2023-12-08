Внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпропетровщині є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
«Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто», — йдеться в повідомленні.
Наразі триває обстеження уражених територій.
Також, внаслідок ударів РФ по Херсонській області шестеро людей отримали поранення.
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Внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпропетровщині є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
«Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто», — йдеться в повідомленні.
Наразі триває обстеження уражених територій.
Також, внаслідок ударів РФ по Херсонській області шестеро людей отримали поранення.