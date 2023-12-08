Зранку 8 грудня Росія випустила по території України 19 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити 14 з них.

Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що 9 російських літаків стратегічної авіації Ту-95 розділилися на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет по Україні.

Ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині, вони слідували спочатку курсом на Дніпро. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина — вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.

«Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет», — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпропетровщині є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство, 16 приватних будинків і 5 дачних, а також церква.