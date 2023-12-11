У тимчасово окупованому Маріупольському районі зафіксували, як загарбники везуть на північ Донецької області захисні бетонні конструкції, так звані «зуби дракона».

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знов зафіксовано постачання «зубів дракона» з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді Британська розвідка повідомляла, що війська Росії встановлюють на окупованих територіях бетонні пірамідальні, протитанкові споруди — так звані «зуби дракона».