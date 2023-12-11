В Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал: загинув чоловік.

Про це повідомили начальник КМВА Сергій Попко та поліція Києва.

«Один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу», — розказав Сергій Попко.

У поліції додають, що після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати у квартирі у Дніпровському районі столиці загинули двоє людей, є поранений.