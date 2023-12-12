Вночі росіяни знову атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил.

Над Україною знищено 9 з 15 безпілотників. Однин із них над Миколаївщиною.

«Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони», —йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.