Палата представників Конгресу США у понеділок увечері схвалила законопроєкт про запровадження заборони на імпорт низькозбагаченого урану російського походження, який діятиме до 2040 року.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що на підтримку закону про заборону імпорту російського урану висловилася необхідна більшість конгресменів.

Законопроєкт передбачає заборону на імпорт у США низькозбагаченого урану, виробленого в РФ, через 90 днів після набуття ним чинності.

«Ризики збереження залежності від Росії в галузі ядерного палива просто надто великі. Вони послаблюють паливну інфраструктуру Америки, яка значно скоротилася через залежність від цього дешевого палива», – заявила перед голосуванням конгресвумен-республіканка Кеті Макморріс Роджерс.

За міністром енергетики США за погодженням з держсекретарем залишається право скасувати заборону на імпорт, якщо стануть недоступні інші джерела постачання урану або постачання російського палива відповідатиме націнтересам США.

Відомо, що більшість урану, який використовується на АЕС у США, імпортується. На уран із РФ раніше припадало близько 12% обсягів ринку.

Раніше повідомлялося, що Молдова відновила імпорт дизельного палива з Росії, хоча ще в першому кварталі поточного року Кишинів не закуповував його у Москви.