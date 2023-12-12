У ніч на 12 грудня на Одещині внаслідок атаки ударними дронами було пошкоджено адміністративні будівлі й технічні приміщення спортивної установи.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що на Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Інформація про постраждалих не надходила.

Також, вночі силами протиповітряної оборони на півдні було знищено 5 БпЛА типу «Shahed-131/136»: 2 – Одеська область, по 1 – Миколаївська, Дніпропетровська і Кіровоградська області.

Раніше повідомлялося, що росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікації.