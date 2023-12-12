«Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).

Про це повідомив один з керівників «Monobank» Олег Гороховський.

«Масована DDoS атака на моно. Обʼєкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем», — йдеться в повідомленні.

Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.