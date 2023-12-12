«Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).
Про це повідомив один з керівників «Monobank» Олег Гороховський.
«Масована DDoS атака на моно. Обʼєкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем», — йдеться в повідомленні.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
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«Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні, — прим).
Про це повідомив один з керівників «Monobank» Олег Гороховський.
«Масована DDoS атака на моно. Обʼєкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем», — йдеться в повідомленні.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|