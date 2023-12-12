Українські військові в межах окупованої Горлівки Донецької області відбили у російських військ один з териконів і захопили позиції противника.
Про це йдеться у відео Сухопутних військ, яке розмістив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
В дописі зазначається, що позиції противника захопила штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Також повідомляється, що українські захисники захопили полонених.
«Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор України», — йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріупольському районі зафіксували, як загарбники везуть на північ Донецької області захисні бетонні конструкції, так звані «зуби дракона».
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Українські військові в межах окупованої Горлівки Донецької області відбили у російських військ один з териконів і захопили позиції противника.
Про це йдеться у відео Сухопутних військ, яке розмістив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
В дописі зазначається, що позиції противника захопила штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Також повідомляється, що українські захисники захопили полонених.
«Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор України», — йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріупольському районі зафіксували, як загарбники везуть на північ Донецької області захисні бетонні конструкції, так звані «зуби дракона».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
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|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|