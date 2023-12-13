У Росії в одному з дитячих садків Хабаровська після змагань дітям роздали грамоти з гербом України.
У закладі розпочали перевірку обставин «неприпустимої ситуації», повідомляє УП. Життя з посиланням на росЗМІ.
Грамоти з державною символікою України роздали після змагань, у яких брали участь діти з кількох дошкільних закладів.
Помилку допустила вчителька фізичної культури, яка «видрукувала шаблон з інтернету».
Інцидент трапився в Хабаровському дитсадку № 137.
Після змагань грамоти у дітей вилучили, а в закладі розпочали перевірку.
За інформацією мера Хабаровська, після змагань з піонерболу винуватиця — вчителька з дитсадка № 122 — написала заяву на звільнення.
В управлінні освіти Хабаровська заявили, що проведуть бесіди та іспити на знання російської символіки з усіма співробітниками навчальних закладів.
Він також заявив, що дітям уже видали нові грамоти.
«З усіма співробітниками освітніх установ проведемо бесіди та іспити щодо знання російської символіки», — додав політик.
Нагадаємо, на фестивалі для дітей у російському Томську як мішені для стрільби повісили портрети президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
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У Росії в одному з дитячих садків Хабаровська після змагань дітям роздали грамоти з гербом України.
У закладі розпочали перевірку обставин «неприпустимої ситуації», повідомляє УП. Життя з посиланням на росЗМІ.
Грамоти з державною символікою України роздали після змагань, у яких брали участь діти з кількох дошкільних закладів.
Помилку допустила вчителька фізичної культури, яка «видрукувала шаблон з інтернету».
Інцидент трапився в Хабаровському дитсадку № 137.
Після змагань грамоти у дітей вилучили, а в закладі розпочали перевірку.
За інформацією мера Хабаровська, після змагань з піонерболу винуватиця — вчителька з дитсадка № 122 — написала заяву на звільнення.
В управлінні освіти Хабаровська заявили, що проведуть бесіди та іспити на знання російської символіки з усіма співробітниками навчальних закладів.
Він також заявив, що дітям уже видали нові грамоти.
«З усіма співробітниками освітніх установ проведемо бесіди та іспити щодо знання російської символіки», — додав політик.
Нагадаємо, на фестивалі для дітей у російському Томську як мішені для стрільби повісили портрети президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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