У Росії в одному з дитячих садків Хабаровська після змагань дітям роздали грамоти з гербом України.

У закладі розпочали перевірку обставин «неприпустимої ситуації», повідомляє УП. Життя з посиланням на росЗМІ.

Грамоти з державною символікою України роздали після змагань, у яких брали участь діти з кількох дошкільних закладів.

Помилку допустила вчителька фізичної культури, яка «видрукувала шаблон з інтернету».

Інцидент трапився в Хабаровському дитсадку № 137.

Після змагань грамоти у дітей вилучили, а в закладі розпочали перевірку.

За інформацією мера Хабаровська, після змагань з піонерболу винуватиця — вчителька з дитсадка № 122 — написала заяву на звільнення.

В управлінні освіти Хабаровська заявили, що проведуть бесіди та іспити на знання російської символіки з усіма співробітниками навчальних закладів.

Він також заявив, що дітям уже видали нові грамоти.

«З усіма співробітниками освітніх установ проведемо бесіди та іспити щодо знання російської символіки», — додав політик.

Нагадаємо, на фестивалі для дітей у російському Томську як мішені для стрільби повісили портрети президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.