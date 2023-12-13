Російські війська в ніч на 13 грудня атакували Київ десятьма ракетами. Сили ППО знищили всі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
«Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер»)», — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, які летіли на Київ.
У столиці зафіксовали падіння уламків у чотирьох районах – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському. Пошкоджено багатоповерхівку, було загоряння. Також понівечена будівля садочку.
Також вночі зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Усі десять — знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
При цьому уточнюється, що майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».
Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська тричі обстрілювали територію Миколаївської області.
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Російські війська в ніч на 13 грудня атакували Київ десятьма ракетами. Сили ППО знищили всі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
«Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер»)», — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, які летіли на Київ.
У столиці зафіксовали падіння уламків у чотирьох районах – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському. Пошкоджено багатоповерхівку, було загоряння. Також понівечена будівля садочку.
Також вночі зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Усі десять — знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
При цьому уточнюється, що майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».
Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська тричі обстрілювали територію Миколаївської області.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|