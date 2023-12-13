Російські війська в ніч на 13 грудня атакували Київ десятьма ракетами. Сили ППО знищили всі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

«Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер»)», — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, які летіли на Київ.

У столиці зафіксовали падіння уламків у чотирьох районах – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському. Пошкоджено багатоповерхівку, було загоряння. Також понівечена будівля садочку.

Також вночі зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усі десять — знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

При цьому уточнюється, що майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині — в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська тричі обстрілювали територію Миколаївської області.