Стало відомо, хто причетний до злому українського мобільного оператора «Київстар». Відповідальність на себе взяли російські хакери із групи «Сонцепек».

Про це вони написали у себе в Telegram-каналі.

За їхніми словами, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там.

«Ми, хакери «Сонцепек», беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на «Київстар». Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання», — йдеться у дописі.

Також вони зазначили, що проникнути у мережу їм допомагали співробітники «Київстар».

Зазначимо, що у в інтерв’ю українському Forbes президент компанії Олександр Комаров сказав: «щоб так сильно пошкодити мережу безумовно повинні були бути певні рухи всередині мережі». Наразі правоохоронні органи розслідують, яким саме чином вдалося атакувати мережу.

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

В компанії «Київстар» поки не можуть назвати точні терміни відновлення зв’язку, однак процес вже почався.

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.