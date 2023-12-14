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В ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Удар стався по відкритій території поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Крім того, вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

В Миколаївському районі 13 грудня впродовж дня та сьогодні вранці, 14 грудня, о 04:16, 04:40 та 05:06 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Про постраждалих також не повідомляється.

Також вчора, 13 грудня, о 10:38, 11:02 та сьогодні зранку, 14 грудня, о 05:10 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 11 та 12 грудня РФ чотири рази обстріляла Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.