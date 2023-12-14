13 грудня близько 23:45 військові армія РФ атакувала село Миролюбівка ракетою типу С-300.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Внаслідок ракетного удару зруйновано приватний будинок, гараж та господарські споруди. Загинула 63-річна жінка, яка опинилася під завалами.

У селі Миролюбівка також пошкоджено навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, вночі окупанти двічі атакували Херсон. Рятувальники загасили пожежі у багатоквартирному будинку та бізнес-центрі. Минулося без жертв.

Також повідомлялось, у ніч проти 14 грудня російська армія атакувала Одещину безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема діти.