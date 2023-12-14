Двоє чиновників Краснояружського району Білгородської області РФ підірвались на встановленій російськими військовими міні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Чия міна у підсумку, і так зрозуміло. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало би як фантастика», — написав він.

Губернатор Бєлгородської області В′ячеслав Гладков також повідомив про підрив, не уточнючи, що серед постраждалих двоє посадовців.

«За попередньою інформацією, в районі хутора Висока машина із мирними мешканцями підірвалася на міні. Троє людей постраждали: у одного чоловіка часткова ампутація нижніх кінцівок, у другого — закрита черепно-мозкова травма. Бригадами медицини катастроф постраждалі доставляються до міської лікарні № 2 міста Білгород. Ще один постраждалий перебуває в Червоноружніській центральній районній лікарні: у нього струс мозку. Вся необхідна медична допомога надається», — написав він.

Петро Андрющенко повідомив, що ноги відірвало замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко мінно-вибухова травма та розривана рана м’яких тканин голови.

Третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.