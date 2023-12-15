У США висунули звинувачення двом чоловікам, які нібито відстрілювали птахів і продавали на чорному ринку їхні частини тіл та пірʼя.

Обвинувачення стверджує, що американці вбили приблизно 3600 птахів, зокрема білоголових орлів, які перебувають під охороною федерального закону, повідомляє «УП. Життя» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловіків — 42-річного Саймона Пола та 48-річного Тревіса Джона Бренсона — підозрюють у змові, порушенні закону про охорону білоголового орлана та незаконному продажу птахів.

Також в обвинувальному акті перелічено 13 окремих випадків порушень Закону про охорону білоголових орланів. Вони є національними птахами Сполучених Штатів і зображені на грошах та державній печатці.

Водночас прокурори не вказали, які ще види птахів постраждали.

Чоловіків судитимуть у січні. Їм загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Нагадаємо, у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.