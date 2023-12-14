На Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще п'ятьох дітей повернуто з окупації. Двоє з них мають сім'ї, їх удалося вивезти разом із батьками. Ще троє — діти з категорії тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі всі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Олександр Прокудін подякував усім причетним до повернення дітей: організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.