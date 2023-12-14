На Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ще п'ятьох дітей повернуто з окупації. Двоє з них мають сім'ї, їх удалося вивезти разом із батьками. Ще троє — діти з категорії тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі всі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні начальника ОВА.
Олександр Прокудін подякував усім причетним до повернення дітей: організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
На Херсонщині вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію області ще п'ятьох дітей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ще п'ятьох дітей повернуто з окупації. Двоє з них мають сім'ї, їх удалося вивезти разом із батьками. Ще троє — діти з категорії тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі всі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні начальника ОВА.
Олександр Прокудін подякував усім причетним до повернення дітей: організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.